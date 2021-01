Kampf ums Präsidentenamt beim VfB Stuttgart Vereinsbeirat lässt nach neuen Kandidaten suchen

Stuttgart - Der Machtkampf hält den VfB Stuttgart weiter in Atem – und damit auch den Vereinsbeirat, der in der Frage der Präsidentschaftskandidaten das Zünglein an der Waage spielt. Am Montag erklärte das Gremium, sich mit der Auswahl der Kandidaten weiter Zeit lassen zu wollen. In einem Schreiben des Vorsitzenden Wolf-Dietrich Erhard heißt es: „Es werden keine finalen Entscheidungen vor dem Abschluss der Untersuchungen zu den Datenschutzvorwürfen und der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse getroffen und kommuniziert.“