Kampf um Beatmungsgeräte Große Zweifel an Trumps Corona-Plan

Simple Geräte helfen nicht bei schweren Covid-19-Fällen

Doch diese Geräte sind teuer. Die Preise liegen im fünfstelligen Bereich. Weltweit wird deshalb auch an schnellen Lösungen und günstigeren Lösungen gefeilt. Das renommierte Massachusetts Institute of Technology hat beispielsweise eine Vorrichtung für einen Blasebalg entwickelt, den Ärzte sonst bei kurzfristiger Beatmung per Hand verwenden. Vom Einsatz solcher simplen Beatmungsgeräte, die schnell gebaut und eingesetzt werden, hält der Medizintechnik-Professor Möller, der neben seinem Staatsexamen in Medizin auch einen Doktor in Informatik hat, wenig. „Natürlich kann man einen Patienten mit einem Blasebalg beatmen oder mit einem ganz simplen Beatmungsgerät“, sagt er. Das seien aber keine zugelassenen Geräte und nur eine kurzfristige Lösung, um das Überleben zu sichern. „Aber das ist keine Lösung für Covid-19-Patienten, die ein bis zwei Wochen beatmet werden müssen.“ Dafür brauche es moderne Geräte, die in der Lage sind, die Atemluft zu befeuchten, anzuwärmen und den Druck stabil zu halten. „Bei einem Acute Respiratory Distress Syndrom, wie es durch Covid-19 ausgelöst werden kann, ist es selbst mit zugelassenen Geräten schwierig, eine sichere Beatmung herzustellen, die auf längere Sicht die Lunge nicht schädigt.“ Denn nach zwei Wochen könne die Lunge auch kaputt sein durch die Beatmung, warnt Möller – wenn mit zu hohem Druck oder zu hohen Volumina gearbeitet werde. „Im schlimmsten Fall beatmet man die Leute auch zu Tode.“