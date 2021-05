Kampf gegen Motorradlärm in Kirchberg Tierische Schilder ohne Wirkung

Der Effekt ist bislang gleich null

Vor wenigen Wochen wurden deshalb an beiden Enden des Streckenabschnitts Schilder montiert mit den humorvollen Aufforderungen „Lärm nicht wie ein Esel“ und „Fahr nicht wie die Sau“. Der Effekt bislang ist allerdings, so die Beobachtung von Norbert Kuhnt, gleich null. „Wer vorher schon als Motorradfahrer oder auch als Autofahrer vernünftig gefahren ist, nimmt dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr Rücksicht – die anderen interessiert das nicht.“ Die vernünftigen Fahrer, betont der Neuhöfer, der sich in der Aktionsgemeinschaft Umweltschutz Kirchberg (AUK) engagiert, seien bei Weitem in der Mehrzahl. Doch schon die Tatsache, dass die anderen zwischen den Wendemöglichkeiten Kirchberger Bahnhof und Neuhöfer Bushaltestelle regelrecht pendeln, sorge dafür, dass man am Wochenende lieber nicht im Freien sitze.