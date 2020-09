Kampf gegen Falschnachrichten Kardashian geht in Instagram-Streik

Einkaufen in den Steinheimer Teilorten

In einstige Banken sollen kleine Märkte einziehen

In Kleinbottwar wird wie schon in Winzerhausen ein Tante-M-Laden eröffnet, womöglich schon in diesem Jahr. Für Höpfigheim sieht es ebenfalls gut aus, wenngleich hier noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.