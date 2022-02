Kampf gegen den Terror Europas Scheitern in Mali

Verlierer in Mali sind die Menschen

Verlierer sind die Menschen in Mali. Seit Jahren leiden sie unter dem Terror von kriminellen Banden und islamistischen Gruppen. Nun bejubeln sie den angekündigten Rückzug Frankreichs, denn in ihren Augen hat sich trotz der Soldaten aus dem fernen Europa die Sicherheitslage nicht verbessert, sondern sogar massiv verschlechtert. Ihre Hoffnung setzt die Bevölkerung auf die Militär-Junta und die russischen Söldner. Die haben aber kein Interesse daran, die strukturellen Probleme in Mali zu lösen. Im Gegenteil, die Machthaber werden nichts dazu beitragen, funktionierende staatliche Strukturen aufzubauen. Wieso sollen sie etwa den massiven Drogenschmuggel unterbinden, von dem sie als militärische und politische Eliten profitieren? In Mali wird sich die Abwärtsspirale also weiterdrehen.