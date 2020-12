Kampf gegen den Hunger Welternährungsprogramm mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Sein Herz erwärme, dass 100 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Essen vom Welternährungsprogramm erhalten hätten, sagte Beasley. Was ihn innerlich zerreiße, seien aber die Abermillionen Menschen, die dem Verhungern nahe seien. "Ich gehe nicht ins Bett und denke an die Kinder, die wir gerettet haben. Ich gehe ins Bett und weine um die Kinder, die wir nicht retten konnten." Im Geiste von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) rief er die Welt auf, alle Menschen der Erde zu ernähren. "Essen ist der Pfad zum Frieden."

Das Ernährungsprogramm fokussiert sich beim Kampf gegen den Hunger in der Welt auf Nothilfe, Wiederaufbau und Entwicklungszusammenarbeit. Die Helfer unterstützen auch Opfer von Krieg, Dürre, Sturm und Erdbeben, zusätzlich planen sie langfristige Entwicklungsprogramme. Dass die UN-Organisation für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis erhält, hatte das norwegische Nobelkomitee am 9. Oktober verkündet. Die Auszeichnung ist wie die weiteren Nobelpreise in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 970.000 Euro) pro Kategorie dotiert. Das ist eine Million mehr als 2019, als der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis erhalten hatte.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Preiszeremonien in Oslo und später am Tag in Stockholm auf ein deutlich kleineres Maß reduziert. Die Preisträger wurden allesamt in ihren Heimat- oder Forschungsländern mit ihren Nobelmedaillen und -urkunden geehrt, alle bis auf das WFP bereits im Vorfeld der Zeremonien, die traditionell an Nobels Todestag am 10. Dezember stattfinden.

Normalerweise werden die Nobelpreisträger mit feierlichen Verleihungen und anschließenden Banketts in den beiden skandinavischen Hauptstädten gewürdigt - das war coronabedingt diesmal aber nicht möglich. "Wir sind zusammen, trotz der Distanz, die uns die Pandemie aufgezwungen hat", sagte Reiss-Andersen dazu.

