Kampf gegen das Virus Mehr als 100.000 bestätigte Corona-Infektionen in Frankreich

Am Vortag hatte der Zivilschutz 566 neue Todesfälle registriert. Ein Experte hatte schon dazu erläutert, dass die weiter relativ hohen Todeszahlen nicht das aktuelle Infektionsgeschehen zeigen würden. Vielmehr hätten sich diese Opfer in der Regel bereits vor Wochen mit dem Erreger angesteckt.

Auch am Dienstag lagen noch einmal weniger Menschen als am Vortag auf Intensivstationen. Das ist wichtig, weil die Krankenhäuser besonders im Norden stark unter Druck sind. Und die Lage in den Hospitälern bestimmte bisher mit darüber, welche Maßnahmen die Politik ergriffen hat.

In Italien traten in vielen Regionen am Dienstag leichte Lockerungen der strengen Schutzmaßnahmen in Kraft. Einige Geschäfte, etwa Buch- und Schreibwarenläden sowie Läden für Babykleidung, die bisher geschlossen waren, durften wieder öffnen. Doch die heftig betroffene Lombardei machte - wie einige andere - eine Ausnahme. Sie will diese Läden nicht ganz so schnell wieder aufmachen. Außerdem gilt dort nun vielerorts eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken.

Viele Läden sowie alle Restaurants und Bars sind in Italien weiter zu, während der Lebensmittelhandel, die Apotheken, Tankstellen und anderes stets offen waren. Die strengen Ausgangsverbote für die Bürger hat die Regierung in Rom vor Ostern bis zum 3. Mai verlängert.