Corona-Impfungen Stiko empfiehlt Booster bereits nach drei Monaten

„Aufgrund der aktuellen Verbreitung der Omikron-Variante von Sars-CoV-2 ist damit zu rechnen, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland innerhalb kürzester Zeit durch diese bestimmt sein wird“, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach der Auffrischungsimpfung steige „die Schutzwirkung gegenüber einer symptomatischen Infektion mit der Omikron-Variante“ deutlich an. Mangels ausreichender Daten könne aber keine Aussage dazu getroffen werden, wie lange dieser Schutz anhalte.