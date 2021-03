Kampf gegen Corona Hausärzte warten auf den Impfstoff

Dr. Manfred Frenzel will beim Impfstart in seiner Praxis nichts dem Zufall überlassen, denn es geht darum, schnell viele Menschen zu impfen. „Wir haben einen Lenkungskreis eingerichtet“, sagt der Mediziner. Er hat ein Konzept entwickelt, wie die sechs Praxen mit 23 Ärzten und 80 Mitarbeitern möglichst effektiv impfen können, denn zusätzliche Arbeitskräfte, die das Team während des üblichen Praxisbetriebs bei den Impfungen unterstützen könnten, wird es nicht geben. In Oberstenfeld beispielsweise wird das Team von Dr. Frenzel etwa ein Drittel der medizinischen Belegschaft für das Impfen freistellen. „Im Stockwerk über unserer Praxis stehen Räume leer“, so Frenzel. Dort soll von morgens bis abends geimpft werden. Insgesamt bis zu 180 Impfungen am Tag hält der Mediziner für machbar. Ohne diese Neuorganisation der Praxen könnten nur etwa halb so viele Bürger geimpft werden, schätzt Manfred Frenzel.