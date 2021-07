Kampf gegen Corona Frankreich führt Impfpflicht für Pflegepersonal ein

Eine allgemeine Impfpflicht für alle Franzosen wird von Macron nicht in Betracht gezogen, da eine solche Regelung vor Gericht wohl keine Chancen auf Erfolg hätte. Allerdings kündigte der Staatschef an, dass der Impfpass im täglichen Leben der Franzosen in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werde. So sollen etwa Besuche in Restaurants oder Kulturveranstaltungen nur noch nach Vorlage eines vollständigen Impfschutzes oder eines negativen PCR-Tests möglich sein. Zentrale Änderung: bisher waren diese Tests für alle Franzosen gratis zu bekommen, das aber wird sich ändern. Kritiker wenden ein, dass diese Regelung die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür sei. Auch damit werden sich in den nächsten Tagen die französischen Gerichte beschäftigen müssen.