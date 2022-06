Darum geht es bei „Kampf der Realitystars“

Mehrere Promis leben gemeinsam in einer Sala mit Blick aufs Meer und verbringen die Zeit am Stand unter Palmen. Doch dabei kämpfen sie gegeneinander um das Preisgeld und den Titel. Nach dem Konzept der Sendung ist es vorgesehen, dass nicht alle Kandidaten gleichzeitig in die Sala ziehen, sondern nacheinander einige Bewohner gehen müssen und andere nachkommen. Gestartet ist die Staffel mit zehn Teilnehmern, jede Woche kamen neue dazu. Insgesamt traten in dieser dritten Staffel 22 Kandidaten gegeneinander an.