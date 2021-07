Kampf der Realitystars 2021 Kandidat aus der Region will 50.000 Euro gewinnen

Stuttgart - Auch in den Sommermonaten gibt es kein Vorbeikommen an diversen Trash-TV-Formaten. Zeitgleich mit der neuen „Bachelorette“-Staffel auf RTL, startet am Mittwochabend auf RTL II die zweite Auflage von „Kampf der Realitystars“. Ein Kandidat aus der Region Stuttgart ist mit von der Partie. Mit 24 anderen kämpft er um ein Preisgeld von 50.000 Euro.