Kampagne #ichwill für Frauenquote Einflussreiche Frauen fordern Quote für Vorstände

Eine Frage der Gerechtigkeit

„Wir fordern Einfluss, Macht, Sichtbarkeit und Gerechtigkeit in gleichem Maße“, so Kugel. Frauen seien auf unterschiedlichen Ebenen von gleicher Teilhabe weit entfernt. Die Initiative forderte die Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Vorhaben umzusetzen. Freiwilligkeit reiche nicht.

„Strukturen werden nur selten von denen verändert, die sie geschaffen haben, denn sie sind sich ihrer Privilegien oft gar nicht bewusst – oder aber sie wollen sie nicht teilen“, so Kugel. „Der Gesetzgeber ist für die gesamte Bevölkerung zuständig, also muss er handeln“, so Kugel.

Deutschland macht Rückschritte

Kugel verwies auf die jüngsten Zahlen der Studie, wonach Deutschland anders als Länder wie die USA, Schweden oder Frankreich Rückschritte beim Frauenanteil in Vorständen gemacht habe. In den USA, Schweden, Frankreich und Großbritannien sind Vorstände mit mindestens zwei Frauen dem Bericht zufolge längst die Norm. In Deutschland ist das die absolute Ausnahme: Es gibt nur noch vier Dax-Unternehmen mit mehr als einer Frau im Vorstand. Allmendinger erklärte, bei der Quote gehe es nicht nur um die Zahl von Frauen in Vorständen, sondern auch um weibliche Vorbilder und gleiche Bezahlung. Die Schauspielerin Maria Furtwängler, deren „Malisa“-Stiftung die Darstellung von Geschlechtern in den Medien untersucht hat, kritisierte die Medien dafür, alte Rollenklischees zu zementieren.

Männer erklären die Welt im Fernsehen

Frauen kämen im Fernsehen halb so oft vor wie Männer. Ihre Präsenz schwinde nach dem 30. Lebensjahr, also in dem Alter, in dem sie Erfahrung und Expertise hätten. Nur jede fünfte Person, die mit Expertise zu Wort komme, sei weiblich. Auch Kindern werde die Welt vor allem von Männern erklärt. In der Corona-Berichterstattung sei nur eine von fünf Experten eine Frau, dabei seien 45 Prozent der Epidemiologen weiblich. Die Folgen reichten weit und prägten Vorstellungswelten: „Wir haben zu wenige Bilder von fähigen Frauen im Kopf.“