Kamen in Nordrhein-Westfalen Bewohner grillt im Hausflur - sieben Menschen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Kamen - Sieben Mieter eines Mehrfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Kamen haben eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, weil ein Mitbewohner im Hausflur gegrillt hat. Die vier Erwachsenen zwischen 20 und 44 Jahren sowie drei Kinder zwischen drei und sechs Jahren wurden mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert, wie die Polizei in Unna am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr lüftete das Mehrfamilienhaus gründlich durch.