Kahlfraß befürchtet 2020 weitere Massenvermehrung des Schwammspinners erwartet

In der Ostthüringer Stadt waren deswegen am Samstagmorgen rund 500 Freiwillige einem Aufruf gefolgt, um die Gelege mit Bürsten per Hand von Bäumen und Steinen zu entfernen. Dabei wurde den Angaben zufolge ein rund 25 Hektar großes Waldgebiet am Stadtrand durchkämmt. Die Thüringer Landesforstanstalt erwägt zudem den Einsatz von Insektengift. Er werde für eine Fläche von 300 Hektar im Land vorbereitet und soll per Hubschrauber ab etwa Ende April erfolgen. Dann schlüpfen die Raupen.