Käsbergfest in Mundelsheim Im Himmelreich lässt sich ausgelassen feiern

Der Zustrom an Gästen wollte gar kein Ende nehmen. Die Biertische überfüllt, fröhliche Menschentrauben links und rechts des Weges und dichtes Gedränge in der Mitte. So sah das Käsbergfest zwei Tage nach dem heftigen Unwetter aus, das in Mundelsheim am Donnerstagabend gewütet hatte. Es schien, als wolle sich das Wetter von seiner besten Seite zeigen und wieder gutmachen, was es 48 Stunden zuvor an Fassungslosigkeit für die Bewohner gebracht hatte.