Kämpfer für die Ökumene Bedford-Strohm will EKD-Vorsitz abgeben

Theoretisch wäre es möglich gewesen, dass Bedford-Strohm den EKD-Ratsvorsitz auch über sein Ausscheiden als Landesbischof hinaus behalten hätte, dem Amt wäre das aber nicht zuträglich, sagte ein EKD-Sprecher. Kandidaten für seine Nachfolge an der EKD-Spitze sind noch nicht in Sicht, entschieden wird über die Nachfolge erst auf der Tagung der EKD-Synode in einem Jahr.