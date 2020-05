Kälteeinbruch in Deutschland Was es mit den Eisheiligen auf sich hat

So sieht die Wetterlage aus

Doch was hat es mit dem Wetterphänomen auf sich? „Wir haben im Frühjahr oft noch große Temperaturunterschiede von den Polen bis zum Mittelmeer“, erklärt Meteorologin Corinna Borau. Das Wasser braucht dabei wesentlich länger zur Erwärmung als das Festland, das sich relativ schnell aufheizt. So kann es an Land ohne Probleme auf über 20 Grad hochgehen. Kommt es dann zu einer Wetterlage, bei dem sich ein Hoch westlich und ein Tief östlich von Deutschland befinden, strömt noch einmal kalte Polarluft in unsere Regionen. „Ist es dann nachts windstill und sternenklar, kann es noch einmal Frost geben“, sagt Borau. Das trifft den Norden immer etwas früher, weshalb es zu regionalen Verzögerungen kommt.