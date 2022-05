Källenius setzt voll auf Luxusautos Mercedes streicht drei Kompaktmodelle

In der Kategorie, die Mercedes als „Top-End Luxury“ bezeichnet, sind die Top-Modelle von Maybach, AMG sowie die G-Klasse angesiedelt, „mit besonderem Fokus auf Elektroantrieb und stärkerer Individualisierung“, wie es heißt. Zudem soll es in einer besonderen Serie „hochexklusive Sammlerstücke“ geben. Der Absatzanteil dieser Modelle soll bis 2026 , bezogen auf das Vor-Corona-Jahr 2019, um rund 60 Prozent auf etwa 17 Prozent steigen, wie Källenius erläuterte. In der Produktklasse „Core Luxury“ (Core heißt auf Englisch so viel wie Kern) sind die absatzstarken Modelle C und E vertreten, in China soll es eine neue Fahrzeugklasse geben. Das Modell nur für den chinesischen Markt soll auf der E-Auto-Architektur EVA entstehen und damit in einer Klasse wie EQS und EQE spielen.