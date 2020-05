Kaderplanung in Freiberg Weitere Abgänge

Freiberg - Die Saison ist höchstwahrscheinlich beendet, daher bastelt Fußball-Oberligist SGV Freiberg weiter am Kader für die Zukunft. Dabei stehen bislang vor allem Abgänge fest. So werden nach Eigengewächs Denis Zagaria (wir berichteten) nun auch Daniel Kaiser, Denis Latifovic, Steven Kröner und Dauerbrenner Spetim Muzliukaj den SGV verlassen. Kaiser war erst vor der Saison aus Berlin nach Freiberg gekommen, hatte aber vor aufgrund von Verletzungen kaum Einsatzzeiten. Er geht zurück in die Hauptstadt zu Tasmania Berlin. „Die Schulterverletzung, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hat, hat sicher viel dazu beigetragen, dass er in Freiberg nicht richtig Fuß fassen konnte. Daniel ist eigentlich ein sehr guter Oberligaspieler“, sagtSGV-Sportdirektor Christian Werner.