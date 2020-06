Kaderplanung des Zweitligisten Wie viel Bundesliga steckt schon im VfB Stuttgart?

Er will den Kader nicht groß verändern. Das betont der Sportdirektor erneut. Der Umbruch erfolgte nach dem Abstieg im vergangenen Jahr. Nach dem bevorstehenden Aufstieg will Mislintat dem Team Vertrauen schenken, weil er glaubt, dass der erstklassige Fußball der VfB-Elf mehr helfen als schaden wird. „In der Bundesliga können wir etwas gewinnen. In der zweiten Liga hatten wir nur zu verlieren“, sagt der Sportdirektor über die Psychologie einer verrückt verlaufenen Saison.

Ohne Verstärkungen wird die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo aber nicht auskommen. Vor allem neue Siegertypen, die Halt geben, wenn es nicht läuft, braucht es. Das hat sich spätestens seit dem Ende der Corona-Pause offenbart. „Wenn man nur Erfolg hat, entwickelt sich niemand“, sagt Mislintat und formuliert schon jetzt das Ziel, sofern der VfB den letzten Schritt am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt vollzieht: „Wir werden lernen, zu verstehen, was es bedeutet, in der Liga zu bleiben.“

Von den großen Vier hört nur Mario Gomez auf

Klassenverbleib also – und viele Clubs sind froh, wenn sie bei dieser Herausforderung auf Routiniers bauen können. In Stuttgart gestaltet sich das ein wenig zwiespältig. Von den großen Vier hört Mario Gomez beim VfB auf. Holger Badstuber, Daniel Didavi und Gonzalo Castro verfügen weiter über gültige Arbeitspapiere, doch nur Castro gehörte zuletzt zu den Stammkräften. Teure Spieler demnach, von denen keiner weiß, ob sie eine Klasse höher noch einmal zu Bestform auflaufen.

Zudem stellt sich die Frage, ob Badstuber und Co. die Mannschaftsstruktur festigen oder gar verhindern, dass sich eine neue Hierarchie herausbildet. Zu den Profis, die künftig zu Wortführern werden könnten, zählen der Verteidiger Pascal Stenzel und der Torhüter Gregor Kobel, beides jedoch Leihspieler. Sie sollen gehalten werden. Gespräche mit dem SC Freiburg wegen Stenzel laufen, die Verhandlungen mit 1899 Hoffenheim wegen Kobel dürften schwieriger werden.

Wäre noch Nat Phillips, der vom FC Liverpool ausgeliehen ist. Wie es mit dem Engländer weitergeht, ist offen. Fest eingeplant ist dagegen Lilian Egloff. Der 17-jährige Mittelfeldspieler soll seinen Vertrag über 2023 hinaus verlängern. Denn der VfB will seine Zukunft auch wieder mit eigenen Talenten gestalten.