Kabelhersteller Lapp Warum Lapp vom Elektrotrend profitiert

Auch bei Kabeln gibt es zunehmende Innovationen, etwa die Fähigkeit, im Sinne vorausschauender Wartung Alterungsprozesse vorauszuberechnen und permanent zu überwachen. Die Kabelbranche arbeitet gerade an der Normierung noch leistungsfähigerer sogenannter Ethernet-Datenkabel. Aber auch der Verzicht auf Blei in Messingkabelsteckern ist ein solcher Baustein, bei dem das Unternehmen vorangegangen ist, bevor dies gesetzliche Vorschrift wurde.

Hohe Investitionen

Ein Investitionsprogramm in dreistelliger Millionenhöhe soll Lapp für weitere Entwicklungen wappnen. Andreas Lapp rechnet deshalb 2022 mit weiterem Wachstum und steigender Profitabilität. Es seien weniger technologische als politische Entwicklungen, die ihm Sorgen machten: Die harte Anti-Corona-Politik von China, einem Land, dessen selbst entwickelte Impfstoffe einen relativ geringen Infektionsschutz haben, nannte er als die größte Unbekannte in diesem Jahr. Das gelte nicht nur für den dortigen Absatzmarkt, sondern auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Wenn dort etwa wichtige Häfen wieder für lange Zeit geschlossen würden, könne das die Lage drastisch verändern.

Weniger besorgt zeigte sich Lapp über die Folgen des Ukraine-Konflikts. Bisher spüre man auch bei grenzüberschreitender Logistik und Auslieferungen keine negativen Folgen. Die Dimension für Lapp ist überschaubar: In der Ukraine und in Russland macht man einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro, und Mitarbeiter gibt es 40 in der Ukraine und 70 in Russland.

Die Geschäftszahlen bei Lapp

Wachstum

Der Stuttgarter Kabelspezialist Lapp hat das Geschäftsjahr 2020/21 (1. Oktober bis 30. September) mit starkem Wachstum abgeschlossen. Der Umsatz des Unternehmens, das sich als Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie bezeichnet, stieg um 26,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeitenden erhöhte sich weltweit um 7,2 Prozent auf 4586 Beschäftigte. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 82 Millionen Euro um 177 Prozent höher als im vorigen Geschäftsjahr.

Aussichten

Lapp blickt auf ein großes Auftragspolster. Der Auftragseingang stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 39,8 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Aktuell hat das Unternehmen einen Auftragsbestand von 232 Millionen Euro. Preissteigerungen auf den Rohstoffmärkten, vor allem bei dem für Kabel unverzichtbaren Kupfer, konnte das Unternehmen bisher abfedern und die Kosten an die Kunden weiterreichen.