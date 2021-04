Lapp in Stuttgart Kabelhersteller schließt Standort in Vaihingen

Stuttgart - Die Stuttgarter Kabelfirma Lapp schließt den Standort der Lapp Systems GmbH in Stuttgart-Vaihingen bis zum Jahresende. Betroffen sind 60 Mitarbeiter, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Lapp Systems hat etwa 200 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart, Much bei Köln und Holešov in Tschechien, wie der Firmenhomepage zu entnehmen ist. Lapp Systems soll laut Firmenangaben umstrukturiert werden, als ein Grund dafür wird ein „hoher Preisdruck im Markt“ genannt.