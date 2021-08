Kabarett nach der Corona-Pause Rasche Ausbildung zum Guerillero

Und nun gibt es seit langem wieder ein neues Programm von Ihnen im Glasperlenspiel in Asperg. Welche Rolle hat dabei Corona gespielt? Ich hatte das Thema eigentlich als satirischen Vortrag gedacht und auch schon im Januar 2020 gehalten – die ältere Generation lebt mit ihrem Konsumverhalten auf Kosten der Jüngeren, setzt damit aber das um, was die eigenen Eltern sich für ihre Kinder gewünscht haben, nämlich „es einmal besser zu haben“. Die lange Zwangspause habe ich dann genutzt, um daraus ein ganzes Programm zu entwickeln. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Es geht – der Name Greta legt das schon nahe – um den Klimawandel. Wobei der Begriff an sich ja schon eine Schönfärberei ist, das klingt ja nach was Langsamem, Normalem. Mein Begriff ist Klimakatastrophe. Wir haben 2021 in Mitteleuropa Dinge erlebt, die für uns völlig neu waren – ein Tornado in Tschechien, die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das ist ein existenziell bedrängendes Thema. … das aber nicht unbedingt etwas für ein Kabarettprogramm ist, oder? Es ist zumindest nicht einfach, und ich bin selber gespannt, wie es funktioniert. Es wird wohl ähnlich wie mein Kirchenprogramm; auch da hat das Lachen wehgetan, aber man konnte sich besser distanzieren. Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns fragen: Sind wir bereit zu verzichten und worauf? Ohne Verzicht wird es aber nicht gehen, und der, so meine eigene Erfahrung nach dem Verkauf des Autos, kann auch eine Freiheitserfahrung sein. Und so möchte ich die Leute zu „Genügsamkeits-Guerilleros ausbilden“. (lacht). Nun ist der Klimawandel – oder die Klimakatastrophe – ja ein Thema, das eher die Jüngeren bewegt. Kabarettbesucher und die Gäste des Glasperlenspiels sind dagegen eher etwas älter. Ja. Kabarett ist für die Jungen irgendwie eine Grufti-Veranstaltung. Es wäre toll, wenn man noch jemanden von der Fridays-for-Future-Bewegung mit dazu bringt, aber bislang ist mir das nicht gelungen. Aber ich glaube, dass man unsere Generation über das Enkel-Thema packen kann. Die Enkel können der Türöffner sein. Allerdings bin ich mir auch darüber im Klaren, dass Kabarett zu keiner Verhaltensänderung führt.