K1695 wird saniert Vollsperrung zwischen Marbach und Poppenweiler

Der erste Abschnitt betrifft direkt die erwähnte Straße in Richtung Neckarweihingen. Die Baustelle beginnt dort an der Einmündung zur Nordstraße und reicht bis zur Kreuzung an der Baumschule Müller. Dieser Abschnitt nimmt voraussichtlich eine Woche in Anspruch und ist während dieser Zeit voll gesperrt.