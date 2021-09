Justiz Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager beginnt

Unter den Angeklagten sind die Ex-Konzernpersonalvorstände Karlheinz Blessing und Horst Neumann. Blessings Verteidiger Hanns Feigen hatte die Darstellung der Staatsanwälte schon 2020 zurückgewiesen. "Es ist keine Untreue, und mein Mandant ist sich keinerlei Schuld bewusst", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hatte Osterloh durch Verzichte auf Wechsel in hoch dotierte Management-Positionen einen gewissen "Anspruch auf die Zahlungen, die es dann gewesen wären".

Neumanns Anwalt Ferdinand Gillmeister sieht das ähnlich: "Die Staatsanwaltschaft sagt, wir müssten Herrn Osterloh so behandeln, als wäre er heute noch in der Vergleichsgruppe, in der er vor 30 Jahren war. Das ist nach unserer Ansicht falsch." Die Frage einer möglichen Begünstigung sei außerdem davon unabhängig zu beurteilen. Die Strafverfolger hingegen sind der Auffassung, die Personalleiter hätten zur Gehaltsbestimmung für ihre Verhandlungspartner auf der Arbeitnehmerseite bewusst eine unpassende Vergleichsgruppe gewählt.

