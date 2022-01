Justiz Prozess gegen Reemtsma-Entführer Drach beginnt am 1. Februar

Die Staatsanwaltschaft wirft Drach versuchten Mord und vier Raubüberfälle vor. 2018 und 2019 soll er Geldtransporter in Köln, Frankfurt/Main und Limburg überfallen haben. Bei der Tat in Frankfurt soll er einen Geldboten durch einen Schuss schwer verletzt und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben. Zusammen mit Drach wird ein mutmaßlicher Mittäter aus den Niederlanden in Köln vor Gericht stehen.