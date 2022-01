Justiz Prozess: Brutale Rache an Ex-Freundin und Flucht in den Iran

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Angeklagte soll im Oktober 2012 in die Wohnung der Frau in Berlin-Schöneberg eingedrungen sein. Er soll sie sexuell misshandelt und mit einem Messer an Brüsten, Nase und im Genitalbereich schwer verletzt haben. Zuvor habe er ihre damals zehnjährige Tochter in einen anderen Raum gesperrt.