Justiz Klinikmorde: Gericht prüft Mitschuld von Ex-Vorgesetzten

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum

Der VfB spielt vor bis zu 25 000 Fans gegen den VfL Bochum

Die ursprünglich 10 000 Karten für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum waren bereits vergriffen. Nach den politischen Beratungen ist klar: Am Samstag dürfen mehr als doppelt so viele in die Arena.