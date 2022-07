Justiz Barrierefreiheit-Regeln in Deutschland unzureichend

Ziel der Umwandlung des EU-Rechts in nationales Recht ist, dass in jedem EU-Land die gleichen Regeln im Bereich der Barrierefreiheit gelten. Nach Angaben der EU-Kommission sollen alle Mitgliedsstaaten bis Mitte 2025 einheitliche Anforderungen etwa mit Blick auf öffentliche Verkehrsmittel oder den Online-Handel erfüllen. Dies sei "eine Voraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft".