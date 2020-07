Jury macht sich ein Bild Per Zug, Boot und zu Fuß zur Gartenschau

Davor hatten die Verantwortlichen diesseits und jenseits des Neckars wirklich große Geschütze aufgeboten, um die achtköpfige Jury mit Marc Calmbach an der Spitze davon zu überzeugen, der Doppelbewerbung den Zuschlag zu erteilen. So steuerte man sogar mit einem Zügchen und per Boot sowie klassisch zu Fuß die Hauptschauplätze des Grünevents an: Man präsentierte zum Beispiel die Benninger Neckarauen, zeigte am Viadukt, wo ein Wasserspielplatz entstehen könnte, setzte mit dem Boot ans andere Ufer über und wies dort darauf hin, dass es in Marbach von hier unten einmal per Aufzug hinauf Richtung Stadt gehen soll. Im Zentrum wartete dann das Team vom Stadtinfoladen mit einer kleinen Inszenierung und stellte den berühmten Besuch der Queen in der Schillerstadt nach. Kein Beinbruch war auch, dass das Zügchen sich in den Holdergassen verhedderte. Es habe sogar zusammengeschweißt, dass man die Bahn gemeinsam anschieben musste, berichtete Storkenmaier, bei dem die Fäden für die Bewerbung zusammenlaufen. Nachdem man sich in der Brauerei von Dieter Baader über ein eigens für das Großevent kreiertes Gartenschau-Bier informiert hatte, ging es weiter zum Mitmachgarten auf der Schillerhöhe und schließlich vom Mayer-Sportplatz Richtung Stadthalle und Literaturmuseum. Auf diesem letzten Abschnitt konnte die Kommission einen Eindruck davon bekommen, wo zur Gartenschau ein großer Literaturpark samt Abenteuerspielplatz angelegt werden soll.