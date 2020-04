Juror bei DSDS Florian Silbereisen liebt Überraschungen

"Ich sage ja immer, dass es dem Zuschauer nicht langweilig werden darf und deshalb werde ich auch in Zukunft immer wieder etwas Neues wagen und riskieren und das eine oder andere Format ausprobieren", sagte Silbereisen der Deutschen Presse-Agentur. Er liebe Überraschungen. Am Samstagabend wird Silbereisen im Staffelfinale von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL zu sehen sein. Er war dort kurzfristig in die Jury nachgerückt, nachdem Sänger Xavier Naidoo kurz vor der ersten Liveshow rausgeflogen war.