Junioren-Nationalspieler des VfB Stuttgart Mateo Klimowicz setzt in der U21 eine lange VfB-Tradition fort

Am 31. Mai geht die EM weiter

Das 0:0 am Dienstagabend gegen Rumänien reichte für das Team von Trainer Stefan Kuntz, um als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase einzuziehen. Die EM wird aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen – und zwischen dem 30. Mai und 6. Juni fortgesetzt. In ihrem Viertelfinale treffen Klimowicz und die Deutschen dann am 31. Mai auf Dänemark, Frankreich oder Russland (die Entscheidungen in den Vorrunden-Gruppen C und D fallen an diesem Mittwochabend).