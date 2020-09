Junges Paar in Bietigheim-Bissingen Angriff auf einen Fahrkarten-Kontrolleur

Nach der Ankunft am Bietigheimer Bahnhof verließen die beiden Fahrgäste zusammen mit dem Prüfer die S-Bahn. Dort wollte der Kontrolleur die Personalien aufnehmen. Dabei verhielt sich die bereits polizeibekannte 15-Jährige offenbar sehr aggressiv gegenüber dem Prüfer. Sie soll ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen sowie versucht haben, ihn mit ihrem Fuß in den Genitalbereich zu treten. Den Tritt wehrte der Kontrolleur offenbar durch Festhalten des Fußes ab, woraufhin er von dem 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen gestoßen worden und eine Rangelei am Bahnsteig entstanden sein soll.