Junge Raucher Jugend steht kaum noch aufs Qualmen

Das Einstiegsalter ist höher

Natürlich gebe es weiter Teenager, die sich eine Zigarette anzünden. „Aber die Zeiten, dass man mit 13,14, 15 Jahren einsteigt und dann lange dabei bleibt, die sind anscheinend vorbei“, erklärte die Fachfrau. Es verdrückten sich in den Pausen auch keine 20 Kids mehr vom Schulgelände, um bis zum Gong durchzuqualmen. Dabei handelt es sich um Beobachtungen, die die Sozialarbeiter in Steinheim nicht exklusiv haben. „Ich kann das zum Teil auch bestätigen“, berichtet Maike Wüstner, die in Großbottwar in der Kinder- und Jugendsozialarbeit tätig ist. „Definitiv ist das Einstiegsalter höher“, erklärt sie. Die Gründe dafür seien vielfältig. „Prävention ist natürlich ein großer Teil“, konstatiert Wüstner. Medien und Werbung spielten aber ebenfalls eine Rolle. Die Sozialarbeiterin hebt hervor, dass bei beliebten Plattformen wie Instagram oder TikTok fast gar nicht fürs Rauchen getrommelt werde. Auch Influencer seien sehr selten mit Zigarette in den Kanälen unterwegs, die beim Nachwuchs hoch im Kurs stehen. „Daher gibt es weniger Vorbilder“, konstatiert Maike Wüstner.