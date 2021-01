Junge aus Marbach als Schauspieler Der erste Filmpreis mit elf Jahren

Marbach - Es gibt nicht wenige Schauspieler, die warten ihre gesamtes Leben lang auf das, was Emil Wipfler bereits mit elf Jahren geschafft hat: einen Filmpreis zu gewinnen. Der Marbacher war einer von nur drei Schauspielern in dem 21-minütigen Kurzfilm „Sinkende Schiffe“ der Filmakademie Ludwigsburg, in dem sich der Regisseur Andreas Kessler des Themas Gewalt gegen Frauen in der Familie annimmt. „Der Film verbreitet zwar eine sehr düstere Stimmung, aber am Filmset sind alle unheimlich nett miteinander umgegangen“, beschreibt Emil Wipfler seine Erfahrungen.