Juliette Gréco ist tot Die große Unbezähmbare des Chansons

Paris - „J’arrive“ – das Chanson von Jacques Brel hat Juliette Gréco bei jedem ihrer Konzerte gesungen. Es handelt vom Bereitsein für den Tod. Doch sie bat ihn, noch ein wenig zu warten, einen Umweg zu nehmen wie Kinder nach der Schule. Sie würde so gern noch einmal den Fluss sehen, sich in ihm spiegeln. „Warum ich, warum jetzt?“ Nun hat der Tod an ihre Tür geklopft, und sie ist mit ihm gegangen. Der Tod, die große Anti-Utopie, hat nun das prall gefüllte Leben der wunderbaren Juliette Gréco beendet, und Frankreich beweint eine große Künstlerin. Auch in Deutschland, besonders in Stuttgart, wo sie sehr gerne aufgetreten ist, trauert man um die Grande Dame de la Chanson. Die 93-Jährige ist am Mittwoch zu Hause in Paris im Kreis ihrer Familie gestorben.