Julian Reichelt Ex-“Bild“-Chefredakteur sieht einen Vernichtungsfeldzug gegen sich

Berlin - . Der nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs gefeuerte „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt bestreitet, den Vorstand seines Arbeitgebers Axel Springer belogen zu haben. „Ich habe dem Vorstand nicht die Unwahrheit gesagt“, sagte Reichelt „Zeit online“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Nach 20 Jahren loyaler Arbeit sei er in 20 Minuten am Telefon „entsorgt“ worden.