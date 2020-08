Jugendspieler in Baden-Württemberg VfB Stuttgart sichtet mit Kooperationspartnern in der Region

Stuttgart - „Wir wollen die regionale Stärke wieder erwecken“, kündigte VfB-Nachwuchschef Thomas Krücken Anfang des Jahres an – „auch und gerade wegen der in den letzten Jahren entstandenen Konkurrenz in unserem ‚Einzugsgebiet’ mit Hoffenheim, Heidenheim, Freiburg, Augsburg oder Ingolstadt“. Monate später wird deutlich, wie der VfB diese Idee umzusetzen gedenkt.