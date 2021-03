Jugendschutz auf Social Media Instagram arbeitet an Version für Kinder

Wie BuzzFeed News berichtet, kündigte der Vize-Produkt-Chef Vishal Shah in einer internen Nachricht an, dass die Arbeit für Jugendliche momentan eine der Prioritäten für Instagram sei. Man wolle zum einen die Privatsphäre-Einstellungen verbessern, um Minderjährige zu schützen. Zum anderen soll es laut Shah eine Version von Instagram geben, die es Kindern unter 13 Jahren ermöglicht, die Plattform sicher zum ersten Mal nutzen zu können. Auch Adam Mosseri, Chef von Instagram, betonte in einem Interview mit Buzzfeed News, dass immer mehr Kinder das Netzwerk nutzen wollen und es schwer sei, ihr Alter zu verifizieren. Teil der Lösung dieses Problems ist es laut Mosseri, eine Instagram-Version für Kinder zu schaffen, in der Eltern Transparenz oder Kontrolle haben. Er machte zudem deutlich, dass sich das Projekt in einer frühen Phase befinde und es deshalb noch keine Details gebe.