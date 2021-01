Jugendroman von Laila El Omari Wie sich der Graf von Monte Christo heute rächt

Jeder hat hier Leichen im Keller

Dabei hat Laila El Omari den fast zweihundert Jahre alten Plot treffsicher mitten in unsere Aktualität verpflanzt; Studenten und junge Menschen in einer deutschen Universitätsstadt sind ihre Akteure. Nicht Gift und Duelle, sondern Handyfilme und Börsenspekulationen sind nun Teil eines mit Kalkül inszenierten Racheplans. Vor allem geht es aber in „Wozu wir fähig sind“ in einem sehr modernen Sinn um die Frage, welchen Preis jeder von uns zu zahlen bereit ist, um sein eigenes Glück voranzubringen. Nimmt man für das persönliche Vorankommen die Nachteile anderer in Kauf? Heute muss jedem klar sein, dass das eigene Handeln oft weitreichende Folgen hat. Sehr zugespitzt – mit Jugendhaft, Totschlag, Mitwisserschaft, Selbstmord – wird die Fragestellung in „Wozu wir fähig sind“ verhandelt. Dieser Blutzoll mag der historischen Vorlage geschuldet sein; aber er macht „Wozu wir fähig sind“ auch zum überaus spannenden Thriller, dessen moralische Lehre sich einbrennt, wenn am Ende Leichen aus den Kellern der charmantesten Charaktere gezerrt werden.