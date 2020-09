Jugendlicher aus Murr vor Gericht Chatverlauf bringt Schüler in Bedrängnis

Der Anklageschrift zufolge kaufte der Jugendliche zwischen März und Juli 2019 gemeinsam mit der Clique rund 30 Mal Marihuana an den Bahnhöfen von Burgstall und Backnang oder direkt in Murr. Danach wurde gemeinsam konsumiert. Darüber hinaus soll der Angeklagte der bereits verurteilten Mitschülerin auch noch eine Ecstasy-Tablette und Marihuana verkauft haben. Sichtlich erregt machte der Vater des Angeklagten gleich zu Beginn seiner Meinung Luft: „Es ist völlig überzogen, den Jungen hier vor Gericht zu zerren.“ Sein Sohn habe das nur so geschrieben, aber niemals realisiert. „Haben Sie denn als Kind keinen Fehler gemacht?“, fragte er aufgebracht die Staatsanwältin.