Jugendlichen wüten in Steinheimer Linienbus Rücklehne beschmiert und aufgeschlitzt

Dabei hatten sie die Rechnung aber ohne den ursprünglichen Busfahrer gemacht, der sie nicht so leicht entkommen ließ. Er stieg in seinen privaten Wagen und nahm die Verfolgung auf. Die mittlerweile verständigte Polizei konnte die Jugendlichen an der Bushaltestelle "Blattert" in Murr vorläufig festnehmen. Dabei stellten sie ein Messer und Graffiti-Utensilien in einem Rucksack der beiden sicher.