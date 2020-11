Jugendliche geraten in Aldingen aneinander Internet-Video hat Schlägerei zur Folge

Eine Gruppe Jugendlicher ist am Dienstagabend in Aldingen wohl aufgrund eines Internet-Videos in einen handfesten Streit geraten. Eine 15-Jährige wollte sich gegen 19.15 Uhr an der Haltestelle "Mühle" mit einer 16-Jährigen und deren 14-jähriger Freundin treffen um ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei ging es um einen Kommentar unter einem Tik-Tok Video. Dabei handelt es sich um eine Internet-Plattform, auf der kurze Clips - meist mit Musik unterlegt - hochgeladen werden können.