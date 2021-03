Jugendhaus in Steinheim Der neue Standort erweist sich als Glücksfall

Der Kontakt sei naturgemäß zu den Kollegen in den angrenzenden Kommunen Großbottwar und Murr am intensivsten. Aber generell sei man gut vernetzt mit den Häusern im Landkreis und dem Bottwartal. Folglich wusste er auch vom Queer-Café in Marbach, einer Anlaufstelle für Jugendliche, deren geschlechtliche Orientierung und Identität nicht ins klassische Bild passen. Für ein solches Angebot sei man selbstverständlich auch in Steinheim offen, betonte er auf Nachfrage von Michael Bokelmann von den Freien Wählern. „Aber das Thema kam jetzt bei uns explizit nicht auf“, konstatierte Backes, der zudem hervorhob, dass trotz Corona mit all seinen Einschränkungen weiter Jugendarbeit betrieben werde. „Wir haben online Beratungsgespräche geführt, telefonisch, aber vor allem auch vor Ort“, erklärte er. Man wolle auf alle Fälle den „realen Kontakt halten. Uns muss es vor Ort geben für die Jugendlichen und Kinder“, betonte der Leiter.