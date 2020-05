Jugendhaus in Steinheim Das Warten auf den Start genutzt

Mit den Hufen scharrt auch schon Sebastian Backes. Wenngleich der neue Jugendhausleiter die Entwicklung Glück im Unglück nennt. „Wir hatten in den vergangenen Wochen viel zu tun und haben die Zeit genutzt. Zum einen, um alles vorzubereiten für den Start, der ja unter besonderen Bedingungen stattfinden wird, aber auch zum gegenseitigen Kennenlernen.“ Was den Neustart angeht, müssen natürlich die Hygieneschutzverordnungen umgesetzt werden. Gleich am Eingang wird ein Desinfektionsspender aufgestellt und jeder Besucher wird eine Einlasskarte erhalten. „So können wir den Überblick behalten, wie viele im Jugendhaus sind“, erklärt Backes. 13 Jugendliche dürfen in Corona-Zeiten im Gebäude sein. Tapes auf dem Boden sollen Orientierung geben. „Wir wollen, dass die die kommen, auch einiges nutzen können“, so Backes. Deshalb wird beispielsweise am Tischkicker, der dann von maximal zwei Personen genutzt werden kann, eine Plexiglasscheibe angebracht, denn der Abstand von der einen zur anderen Seite ist nicht groß genug. Beim Billardtisch, der dieser Tage noch geliefert wird, ist der Abstand hingegen kein Problem.