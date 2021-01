Jugendhäuser in Corona-Zeiten Geschlossen, aber trotzdem erreichbar

Erhöht habe sich der Bedarf durch die Corona-Einschränkungen aber nicht, sagt Backes: „Das ist etwa so wie vorher.“ Cordula Kraft und Claudia Freude von den Jugendhäusern in Murr und Marbach sehen sogar eher geringeres Interesse an Einzelgesprächen und begründen unisono: „Jugendliche lösen Probleme eher alleine oder in der Clique.“ Bei Anwesenheit im Jugendhaus sei das anders, „da ist man im wahrsten Sinn des Wortes näher dran und kann dann auch mal kurz in einen Nebenraum gehen“, sagt Freude.