Jugendgruppe in Beilstein unterwegs Busse und Gebäude mit Farbe besprüht

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht zum Sonntag in Beilstein ihr Unwesen getrieben. Sie beschmierten unter anderem einen Bus der Linie 460 und mehrere Geschäfte sowie öffentliche Einrichtungen mit Schriftzügen. Ein Zeuge hatte die fünfköpfige Gruppe gegen 0.30 Uhr am Busbahnhof bei ihrem Tun beobachtet. Er berichtete der Polizei, dass zwei Jugendliche sich mit Spraydosen am Bus zu schaffen machten. Einer der beiden trug eine weiße Jacke mit einem auffallenden schwarzen Dreieck auf dem Rücken. Der zweite hatte eine graue Kappe auffallend tief ins Gesicht gezogen.