Jugendbeteiligung in Marbach Mehr Leben in der Stadt gewünscht

Mit Musik und einem Glücksrad zog der Stand die Aufmerksamkeit auf sich. Auf einer Postkarte konnten junge Marbacher dann vor Ort ihre Herzenswünsche für ein für sie lebenswertes Marbach aufschreiben. Als Dankeschön warteten zahlreiche Preise – und auch die ein oder andere Süßigkeit. Was wünschen sich junge Marbacher also für ihre Innenstadt? Was gefällt ihnen an der Kernstadt? Was sind ihre Lieblingsplätze? Wo gefällt es ihnen in der Altstadt? Was müsste sich aus Sicht der jungen Generation ändern? Wo fehlt noch etwas?