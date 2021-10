Jugend in Steinheim Dem Nachwuchs Gehör verschaffen

Kaufland steht bei Kids hoch im Kurs

So glauben 53 Prozent der Kinder und Teenager, dass sie von Erwachsenen negativ gesehen werden. Lediglich 30 Prozent denken indes, dass die älteren Generationen ein positives Bild von ihnen haben. Satte 65 Prozent der Kids vertreten zudem die Auffassung, dass ihre Wünsche nicht ernst genommen werden. Ernüchternd für die Räte auch das Fazit bei der Frage, was super in Steinheim ist. Immerhin 41 Prozent der Jugendlichen finden nämlich: nichts. Wobei es auch Jugendliche gibt, die bestimmte Dinge an der Urmenschstadt schätzen. Hoch im Kurs stehen beim Nachwuchs beispielsweise das Kaufland, das Freibad, der Marktplatz und die neue Pumptrackanlage, wo sich Jungs und Mädchen nach eigenen Angaben gerne aufhalten. Wellarium, Kaufland, Pumptrack sowie das Jugendhaus gehören auch zu den Einrichtungen beziehungsweise Angeboten in der Stadt, die als besonders bereichernd empfunden werden.